Решение аннексировать Крым принималось лично Путиным - замминистра финансов РФ

Решение по оккупации Крыма принималось исключительно президентом России и без согласования с Минфином РФ относительно целесообразности такого шага с экономической точки зрения. Об этом заявила первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко в интервью Forbes Woman.

Читайте такжеКлимкин: Нормализация отношений с РФ возможна только после возвращения оккупированного Крыма"Если говорить о том, спрашивали ли Минфин, во сколько это обойдется, могу сказать: нет, не спрашивали. Но чтобы ответить на вопрос, адекватна цена или нет, нужно очень много знать. Мы обладаем только тем уровнем компетентности, которым обладаем. Мы же не знаем, какая информация была у первого лица. Я всегда исхожу из библейских истин: они говорят о том, что есть человек, который принимает на себя эту миссию. Он обладает всей полнотой информации и всей полнотой ответственности за это. Поэтому я это не обсуждаю вообще", - сказала Нестеренко.

По ее мнению, подобные решения "могут быть приняты только одним человеком. Зная президента, могу сказать: он не принимает решения необдуманно. Но, справедливости ради, для нас всех это тоже было неожиданно, скажем так".

Россия, переживающая глубокий экономический кризис на фоне обвала цен на нефть и санкций Запада, отказалась выделять деньги на оккупированный Крым из Инвестфонда, что предполагалось ранее, а вместо 373 млрд рублей в течение года на полуостров выделят только 100 млрд.

Читайте такжеВ России опубликовали план Кремля по оккупации Украины: начать хотели с Харькова и КрымаГлава Минфина Антон Силуанов ранее признавался, что объемы финансирования федеральной целевой программы по развитию аннексированных Крыма и Севастополя превышают возможности российского бюджета.