Бывший глава Полтавской ОГА подал в суд на Порошенко из-за своего увольнения

В марте Порошенко уволил Валерия Головко с должности главы Полтавской ОГА.

Бывший председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко подал иск к Президенту Петру Порошенко, Полтавской ОГА и просит суд отменить Указ главы государства от 15 марта 2019 года о его увольнении.

Читайте такжеВзятки в сотни тысяч долларов: СМИ выяснили детали масштабной коррупционной схемы в Полтавской ОГА

Об этом УНИАН сообщили в окружении Головко. По их данным, 15 апреля иск принял к рассмотрению Кассационный административный суд. Коллегию судей возглавит судья Василий Шарапов.

Напомним, 15 марта 2019 года Петр Порошенко уволил Валерия Головко с должности главы Полтавской ОГА.

Такое решение президента было вызвано коррупционным скандалом и уголовным производством по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере служебными лицами Полтавской ОГА (ч.4 ст. 368 УКУ).

26 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро выяснили, что руководители Полтавской облгосадминистрации требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и дорогих гаджетов. В схеме подозревают главу ОГА Валерия Головка, его первого заместителя Андрея Писоцкого и других чиновников.