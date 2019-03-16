Президент подписал указ об увольнении Головко с должности председателя Полтавской ОГА

Обязанности председателя Полтавской облгосадминистрации будет исполнять заместитель Роман Товстый.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Валерия Головко с должности председателя Полтавской облгосадминистрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время заседания Совета регионального развития Полтавской области.

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«Я хочу поблагодарить правительство и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана за то, что он откликнулся на мое предложение и сделал соответствующее представление. Сегодня здесь, в Полтаве, я хочу сказать, что я подписал указ об увольнении господина Головко», - заявил он.

По словам Порошенко, пока исполнять обязанности председателя Полтавской ОГА будет заместитель Роман Товстый.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля детективы НАБУ провели обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской облгосадминистрации, среди них был Головко. Чиновников подозревают в вымогательстве и получении взяток в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.

Головко все обвинения отвергает, а проведение обысков считает политической провокацией.

12 марта Порошенко попросил Гройсмана подготовить представление на увольнение Головко и его первого заместителя Андрея Писоцкого.