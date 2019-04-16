Слухи о выдаче российских паспортов жителям "ЛДНР": появилась реакция Кремля

Сегодня российские издания "Коммерсант" и РБК со ссылкой на собственные источники сообщили, что после второго тура президентских выборов в Украине Путин может подписать указ, наделяющий жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

В Кремле вновь отказались комментировать сообщения российских СМИ о выдаче российских паспортов жителям оккупированных районов Донбасса после завершения президентских выборов в Украине.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал журналистам: "Пока мы не готовы ничего такого комментировать. Пока нет никаких комментариев на этот счет".

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На вопрос, есть ли данный вопрос в повестке Кремля, он ответил, что оставляет это без комментариев.

"Это вызвано повышенным интересом к этой теме в российских СМИ", - сказал Песков в ответ на вопрос, почему в России так много пишут об этом.

"Мое личное мнение не играет никакой роли. Я не имею права высказывать своего личного мнения", - добавил Песков, отвечая на вопрос, что он лично думает по этому поводу.

Сегодня российские издания "Коммерсант" и РБК со ссылкой на собственные источники сообщили, что после второго тура президентских выборов в Украине президент РФ Владимир Путин может подписать указ, которым наделит жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" правом на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть намерениe России начать массовую раздачу российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса. "Я не располагаю никакой информацией на этот счет. Я не знаю, о каких сообщениях вы говорите", - сказал он тогда журналистам.