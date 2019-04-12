ПАСЕ опубликовала письменную декларацию с требованием к Украине прекратить "дискриминацию" права голоса мигрантов

Декларация ПАСЕ также подчеркивает дискриминацию прав бинациональных украинских мигрантов через запрет работать на государственной службе в Украине, согласно закону 2016 года.

11 апреля 2019 ПАСЕ опубликовала письменную декларацию, которая отмечает, что Украина должна прекратить дискриминацию права голоса мигрантов, находящихся за пределами страны.

Парламентарии ПАСЕ обращают внимание украинского правительства на то, что "около 98% из почти 10 млн. граждан Украины за рубежом не могут в полной мере воспользоваться своим правом голоса. Они также не имеют прямых представителей в Верховной Раде Украины и борются за то, чтобы получить внутренний политический голос, защищая свои основные конституционные права "избирать и быть избранными". Принимая во внимание активное участие украинских эмигрантов после революции Евромайдана в отстаивании интересов своей страны во всем мире, украинская власть должна уделять больше внимания и гарантировать квоты для представителей украинских граждан из избирательных округов за пределами страны. В соответствии с лучшими практиками стран ПАСЕ, процедуры выборов за пределами страны могут включать голосование по почте для граждан, проживающих за рубежом".

Декларация ПАСЕ также подчеркивает дискриминацию прав бинациональных украинских мигрантов через запрет работать на государственной службе в Украине, согласно закону 2016 года. ПАСЕ отмечает, что обычно мигранты приносят мощные интеллектуальные и финансовые ресурсы для демократических преобразований в своих странах, поэтому участие украинских эмигрантов в текущих процессах реформ в Украине имеет большое значение, и украинская власть должна проявить особую бдительность в отношении уважения их основных конституционных прав.

Рабочая группа, инициированная международной организацией Global Ukraine, готовит законопроект для того, чтобы ВРУ безотлагательно утвердила процедуру голосования по почте за рубежом на следующих парламентских выборах, в октябре 2019 г. Основательница Global Ukraine, Др Виолетта Москалу, отмечает у себя на ФБ что "все страны G7, большинство стран ЕС и ПАСЕ давно уже внедрили дистанционное голосование по почте за границей. Например, португальские депутаты говорят, что у них 15% граждан за рубежом именно таким образом и голосуют. Украинские избиратели, находящиеся за рубежом, могли бы так же спокойно голосовать по почте, и мы бы имели на зарубежном округе явку в 1,5 млн граждан, вместо 53 тыс. в 1-м туре президентских выборов 31-го марта. Именно поэтому ВР должна безотлагательно принять законопроект, который обеспечит такую процедуру на парламентских выборах в октябре 2019р. Поскольку речь идет о легитимности целого избирательного цикла, когда почти треть трудоспособного населения находится временно или на постоянной основе за рубежом."

Публичное обсуждение комплекса необходимых неотложных политических решений, для полноценного обеспечения права голоса мигрантов состоится 24-го апреля (14:30-16 час.) в УНИАН. Представители украинских мигрантов надеются, что все лидеры парламентских фракций и все народные депутаты, и так же будущий президент, очень ответственно отнесутся к критической необходимости обеспечения конституционного права "избирать и быть избранным" для украинских граждан, находящихся за рубежом.