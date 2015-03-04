Порошенко требует допуска на шахту им. Засядько украинских спасателей и правоохранителей

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

"Президент выразил соболезнования семьям погибших шахтеров и требует допуска на место трагедии украинских спасателей и правоохранителей", - отметил Цеголко.

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Также он отметил, что "после официального подтверждения количества погибших Украина приспустит флаги, объявив траур".

Как сообщал УНИАН, в Донецкой облгосадминистрации официально подтверждают гибель одного горняка в результате взрыва метана на шахте им. Засядько, судьба еще 32 - неизвестна.

Также СМИ сообщали, что в результате взрыва на шахте имени Засядько погибли более 30 человек.