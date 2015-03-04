Рада включила в повестку дня президентский проект закона об увеличении армии

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, в повестку дня был включен законопроект о внесении изменений к некоторым законам относительно организации работы парламента, внесенный председателем ВР Владимиром Гройсманом (№2300).

Читайте такжеВР сегодня рассмотрит вопрос об аресте нескольких судей. Видеотрансляция заседанияТакже депутаты внесли на рассмотрение президентский законопроект об изменениях в Закон “Об обращениях граждан” относительно электронного обращения и электронной петиции (№2299).