"Выходят на арену силачи": экс-сбушник объяснил, почему Порошенко "сливает" Медведчука

Экс-глава следственного управления Василий Вовк рассказал, почему Петр Порошенко поднял вопрос неэффективности Медведчука.

Экс-руководитель главного следственного управления СБУ Василий Вовк рассказал, почему Петр Порошенко только сейчас потребовал от СБУ рассмотреть целесообразность участия Виктора Медведчука в переговорах с Россией по освобождению украинских заложников и военнопленных.

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По словам Вовка, СБУ не имеет и не имела никакого отношения к "переговорщику" Виктору Медведчуку, передает "Главред". "Работу людей проверяют рабочие инспекции, инспекции по труду, инспекции по контролю за эффективностью производства. А как СБУ может проверить эффективность работы человека?" – удивляется Вовк.

По его словам, причина заявления Порошенко в том, что Медведчук сейчас выходит на политическую арену.

"Знаете как – выходят на арену силачи. И у людей возникают вопросы – а что здесь делает кум Путина, почему он купил один канал, и еще собирается их покупать? И почему президент не принимает никаких мер? И Порошенко необходимо отвечать, что Медведчук является прямым представителем Путина в Украине, который чувствует себя как рыба в воде и пользуется охраной, которая по количеству превышает охрану президента и премьер-министра вместе взятых. Это я вам как профессионал говорю. К тому же у него активов столько же, сколько и у президента", - говорит Василий Вовк.

По словам эксперта, чтобы не отвечать на все эти вопросы, президент переложил ответственность на СБУ.

"Он не работал и не сотрудничал со Службой безопасности Украины. Вот конкретные факты: 24 декабря 2014-го я был в Минске, где решался вопрос об обмене пленными. Решался вопрос об освобождении 150 наших заложников, что было на тот период нереально. Накануне Порошенко перезвонил на тот момент главе СБУ Валентину Наливайченко и заявил, что там не Вовк все решает, а Виктор Медведчук. Поэтому выдай приказ о включении Медведчука в группу. Наливайченко ответил, что группы нет, а начальник следственного управления Вовк, то есть я, едет туда как представитель по гуманитарным вопросам", - вспоминает Василий Вовк.

Говорит, что после этого разговора и появился приказ об "инкорпорировании" Медведчука в группу, которая занимается освобождением заложников, находящихся на оккупированных территориях.

"И Медведчук в тот же день завез этот приказ Порошенко, который скорее всего скинул его в тот же день по факсу Путину. Мол, вот есть у нас классный пацан, и я с ним работаю. Кроме этого случая СБУ никогда с Медведчуком не работали. Его не было ни на одном мероприятии переговоров, начиная с 31 июля 2014-го и заканчивая декабрем того же года. И что СБУ проверит, если он работал напрямую только с двумя президентами – своим кумом Путиным и своим другом Порошенко? Поэтому если бы президент хотел проверить работу Медведчука, то он должен был бы перед собой поставить этот вопрос", - уточняет Вовк.

Администрация президента корректировала работу трехсторонней группы, направляла ее и назначала представителей и руководителя Леонида Кучму.

"Я не исключаю, что Медведчук мог принимать участие в каких-то вопросах, чтобы Путин повлиял на представителей террористических организаций "ДНР-ЛНР", чтобы они освободили 5-20 наших заложников. Может и тех, которыми я занимался. Потому что на тот момент представители боевиков Владислав Дейнего и Денис Пушилин получали указания. Но от кого, я не знаю. Но об этом нужно прямо говорить и не скрывать – Медведчук сделал такое-то дело. Но об этом не могут знать в СБУ, потому что он никогда не подчинялся и не был ни в каких группах, кроме того формального приказа, о котором я упоминал", - говорит Вовк.

Он уточняет, что звонки о переговорах могли быть только в треугольнике.

"Медведчук звонит Порошенко, потом Путину. Или Порошенко звонит Путину, а тот говорит перезвонить Вите. Вот только в таком формате – по телефону, в электронном виде или при личных встречах. Если бы захотели проверить деятельность Медведчука, то есть генеральный прокурор и уголовное производство касательно полетов в Москву. Хотя бы допросил Медведчука. Но в этом случае, в первую очередь нужно допросить Порошенко и Путина, чтобы выяснить, что плохого или хорошего сделал Медведчук", - уверен Вовк.