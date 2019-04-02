Полет Бойко и Медведчука в Моcкву: на ГПСУ и Госавиаслужбу завели дело

Исследуется вопрос о законности предоставления разрешений воздушному судну, которое двигалось в направлении РФ.

В отношении сотрудников Государственной пограничной службы и Государственной авиационной службы открыто уголовное производство относительно действий при пересечении границы кандидатом в президенты Юрием Бойко и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком в ходе поездки в Москву 22 марта.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

"Территориальным управлением ГБР в Киеве на основании доверенности прокурора отдела Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное расследование уголовного производства по факту возможного злоупотребления служебным положением лицами Государственной пограничной и Государственной авиационной службы Украины при предоставлении разрешений на пересечение воздушной границы Украины в направлении РФ", - отметила она.

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По словам спикера, сейчас исследуется вопрос о законности предоставления разрешений воздушному судну, которое двигалось в направлении РФ.

"Соответственно, следствие продолжается, и будет дана правовая оценка этих фактов. Сейчас следственные действия продолжаются", - говорят в ГБР.

Напомним, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продолжения транзитного газового контракта, поскольку действующие власти Украины «не проявляют активности» в решении этого вопроса. Кабинет министров поручил выяснить ситуацию относительно нарушения порядка пересечения границы Бойко и Медведчуком.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября 2015 года Кабинет министров в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты 29 российских авиакомпаний, в частности, авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь" в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начал действовать с 25 октября.

Основанием для этого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым. По словам тогдашнего министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений. В украинском списке санкций оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

В ответ РФ как "зеркальные меры" ввела с 25 октября запрет на полеты украинских авиакомпаний в российские города. Сообщение о запрете полетов получили авиакомпании МАУ, "Днеправиа" и YanAir.

19 октября Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) направило Государственной авиационной службы Украины письмо относительно немедленных переговоров по вопросам в области воздушного сообщения. Предложение российской стороны основано на обращении двух компаний - "Атласджет Украина", которая просила открыть на зимний сезон навигации 2015/2016 годов рейсы по трем маршрутам: Киев - Москва, Одесса - Москва и Киев - Санкт-Петербург, а также "ЮТэйр-Украина", которая просила открыть полеты в зимний сезон 2015/2016 годов по маршрутам Киев - Москва и Львов - Москва.

В тот же день Министерство инфраструктуры и Государственная авиационная служба Украины заявили о готовности провести переговоры с Росавиацией. Украина провела технические консультации с РФ, однако оставила в силе решение о прекращении прямого авиасообщения с 00.00 25 октября.