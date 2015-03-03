The Guardian: Керри и Лавров «откровенно поговорили» о перемирии в Украине

Об этом в своей статье, которая называется «Керри и Лавров «откровенно поговорили» о перемирии в Украине», опубликованной в британской газете The Guardian, пишет Марк Трэн.

Керри сообщил, что во время переговоров в Женеве в понедельник они с Лавровым откровенно поговорили об Украине, хотя за несколько дней до этого он обвинил российские власти в том, что они лгут об участии России в конфликте, унесшего жизни 6 тыс. человек.

Керри разместил в твиттере совместное фото с Лавровым после заседания Комитета ООН по правам человека, на котором они оба выглядят довольно напряженно.

Разговор Лаврова и Керри длился примерно 80 минут, по информации Государственного департамента США, который сразу не предоставил подробной информации о переговорах.

Керри, как ожидалось, должен был предупредить своего российского коллегу о том, что США и ЕС уже работают над дальнейшими санкциями, которые могут быть введены в дополнение к уже существующим, если Москва не будет выполнять условия мирного договора, по словам американских чиновников. Выступая в Конгрессе на прошлой неделе, Керри сказал, что дальнейшие санкции США уже подготовлены, и предложил, что они могут быть введены в ближайшее время.

Также Керри должен был оказать давление на Лаврова, чтобы убедиться, что Москва проводит достоверное расследование по факту убийства российского оппозиционера Бориса Немцова. Керри, а также другие американские и западные чиновники призвали Россию провести быстрое, тщательное, прозрачное и заслуживающее доверия расследование по факту убийства. Президент России Владимир Путин сказал, что он возьмет расследование под свой контроль.

Выступая перед Керри на переговорах в Женеве, Лавров сказал участникам главного форума ООН по правам человека, что убийство Немцова – это чудовищное преступление, и что Путин возглавил расследование, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Лавров также призвал Украину дистанцироваться от «экстремистов» на востоке и следовать по мирному пути. Он сказал, что был достигнут ощутимый прогресс в реализации мер, согласованных в Минске в прошлом месяце, и что прекращение огня между украинскими силами и пророссийскими сепаратистами подтверждается.

Но он призвал украинское правительство прекратить «фактическую блокаду» Донбасса, восстановить экономические связи, выплату социальных пособий, предоставлять банковские услуги и сделать свободным передвижение из Донбасса в другие части Украины.

Сотрудники службы безопасности в Киеве сообщили в воскресенье, что за сутки не был убит ни один украинский солдат. Обе стороны также начали отводить тяжелые вооружения от линии фронта, при этом повстанцы утверждали, что они закончат отвод к концу недели.

Наблюдатели от ОБСЕ сообщили о передвижении техники с обеих сторон, но, по их словам, еще слишком рано говорить о ее полном отводе.

Также было запланировано проведение переговоров в Брюсселе между представителями Украины и России, чтобы разрешить газовый конфликт, из-за которого могут быть перебои с поставками газа в Европу. Россия начала напрямую поставлять газ на подконтрольные мятежникам территории в восточной Украине.

В своем последнем докладе ООН нарисовало мрачную картину событий в Украине.

«Более 6 тыс. человек погибло менее чем за год из-за боевых действий в восточной Украине», – сообщил Зейд Раад аль-Хуссейн, Верховный комиссар ООН по правам человека, в своем заявлении, опубликованном вместе с докладом.

В докладе подробно описывается, как конфликт влияет на мирных граждан, в том числе говорится о произвольных задержаниях, пытках и насильственных похищениях, которые в основном совершают вооруженные группы, но в некоторых случаях и украинские правоохранительные органы.

Из-за конфликта и ужасных условий жизни многие вынуждены были уехать, и в середине февраля было зарегистрировано, по меньшей мере, миллион внутренне перемещенных лиц.

«Многие оказались в ловушке в зонах конфликта и вынуждены искать убежище в подвалах. У них практически нет питьевой воды, продуктов питания, отопления, электричества или основных медикаментов», – сообщил Зейд.