ЕС начинает пересмотр европейской политики соседства

Об этом во вторник в Брюсселе сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Еврокомиссар Йоханнес Хан и высокий представитель ЕС Федерика Могерини представят будущий подход к Европейской политике соседства", - отметил он.

В соответствующем сообщении ЕК отмечается, что со времени последнего пересмотра, который был в 2011 году, в регионе произошли значительные события. "Сейчас важно осуществить фундаментальный пересмотр принципов, на которых основывается политика, а также то, как могут быть использованы соответствующие инструменты. Цель - провести до конца июня широкие консультации как со странами-партнерами, так и с участниками в ЕС", - сообщает ЕК.

В пресс-релизе также говорится, что после публичных консультаций осенью будут обнародованы предложения относительно будущих направлений Европейской политики соседства.