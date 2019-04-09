Порошенко пообещал на этой неделе подписать указ о назначении судей Высшего антикоррупционного суда

По убеждению Порошенко, конкурс по отбору судей в Антикоррупционного суда прошел «блестяще».

Президент Украины Петр Порошенко пообещал на этой неделе подписать указ о назначении судей в Высший антикоррупционный суд.

Об этом Порошенко сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«На этой неделе должен быть подписан мой указ и мы должны внедрить Антикоррупционный суд. Блестяще был проведен конкурс с участием совета международных экспертов, признанный во всем мире», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня 2018 года приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде. Законом устанавливается, что ВАС является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

В составе ВАС должны работать 27 судей, в апелляционной палате суда - 12.

6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в ВАС.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение), которая утратила силу с дня принятия решения.

В обосновании своего решения судьи КС подчеркнули, что эта статья Уголовного кодекса противоречит Конституции, где указано, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу (ст. 62), и закреплено право лица не давать показания или объяснения в отношении себя и своих близких (ст. 63), а также ст. 17 Уголовного процессуального кодекса, где указано, что никто не обязан доказывать свою невиновность и должен быть оправданным, если сторона обвинения не докажет виновность лица.

Из-за отмены статьи в НАБУ закрыли 65 дел о незаконном обогащении, которые в дальнейшем должен был бы рассматривать Антикоррупционный суд.