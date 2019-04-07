Главу ФФУ Павелко допросила швейцарская прокуратура - СМИ

Прокуратура расследует возможные угрозы Павелко в адрес швейцарского журналиста.

В Швейцарии состоялся допрос президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

Его подозревают в угрозах в адрес журналиста Арно Беда, сообщает DT.ua.

Члена исполнительного комитета УЕФА и депутата Верховной Рады пригласили в прокуратуру швейцарского города Поррантрюи.

"Я подтверждаю, что допрос состоялся в конструктивной атмосфере", - сказала прокурор Лори Рот и отказалась от дальнейших комментариев.

Допрос Павелко, которого обвиняют в угрозах журналисту Арно Беда, длился три часа.

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Известно, что прокурор выдала предписание заинтересованным сторонам соблюдать конфиденциальность до завершения расследования.

Арно Беда изучал деятельность Павелко около шести месяцев. Украинец оказался под подозрением в растрате 4 млн евро средств УЕФА и выводе 1,5 млн евро в оффшор в ОАЭ. Швейцарский журналист подал иск в прокуратуру из-за угроз, которые поступили 7 ноября прошлого года с номера, который может принадлежать Павелко.