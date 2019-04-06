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Порошенко уволил главу Национальной академии госуправления Куйбиду

21:33, 06 апреля 2019
Политика
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Порошенко уволил Куйбиду с должности главы Национальной академии госуправления / фото УНИАН

Глава государства Петр Порошенко освободил Василия Куйбиду от должности президента Национальной академии государственного управления при президенте Украины согласно поданному им заявлению.

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Об этом говорится в указе президента №105/2019 от 5 апреля.

Другим своим указом (№106/2019) глава государства временно возложил исполнение обязанностей президента Национальной академии госуправления на Анатолия Савкова - первого вице-президента академии.

Как сообщал УНИАН, президент назначил Куйбиду руководителем Национальной академии госуправления в августе 2016 года.

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Теги: #увольнение