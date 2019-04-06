Главы МИД стран G7 готовы ввести новые санкции против России

Министры иностранных дел G7 также отметили, что Россия несет ключевую ответственность за урегулирование ситуации на востоке Украины и должна выполнить Минские соглашения.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили готовность ввести новые санкции против России.

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Об этом говорится в итоговом коммюнике заседания глав МИД G7, которые 5-6 апреля встретились во французских городах Динар и Сен-Мало.

"Мы продолжаем осуждать ухудшение ситуации с правами человека на Крымском полуострове. Выражаем чрезвычайную обеспокоенность тревожной ситуацией с безопасностью и гуманитарной ситуацией, сохраняющейся на востоке Украины в течение почти пяти лет", - отмечается в документе.

В то же время главы МИД G7 выразили абсолютную поддержку усилиям участников "нормандского формата" и Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в поиске путей урегулирования ситуации на Донбассе.

"Мы убеждены, что единственный способ для достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта заключается в выполнении всеми сторонами всех их обязательств в соответствии с Минскими соглашениями с целью восстановления территориальной целостности Украины", - заявили главы МИД "Большой семерки".

"Безусловно, Россия вовлечена в конфликт через марионеток, которых она поддерживает, и несет ключевую ответственность. Мы напоминаем, что продолжительность экономических санкций полностью связана с абсолютным выполнением Россией ее обязательств по Минским соглашениям. Эти санкции могут быть отменены, если Россия действительно выполнит эти обязательства, но мы также готовы принять новые ограничительные меры, если действия России приведут к этому", - отмечается в коммюнике.