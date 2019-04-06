Германия выступает за сохранение "нормандского формата" для разрешения конфликта на Донбассе

Переговоры для политического урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе нужно и в дальнейшем проводить в "нормандском формате", убежден глава МИД ФРГ Гайко Маас.

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас выступает за сохранение посреднической роли ФРГ и Франции в разрешении конфликта на Донбассе.

Об этом глава МИД ФРГ заявил в субботу, 6 апреля, на полях встречи министров иностранных дел стран Большой семерки (G7) в городе Динар во Франции, передает DW со ссылкой на dpa.

По словам немецкого чиновника, важно, чтобы переговоры с целью поиска политического урегулирования на Донбассе, продолжались и после выборов президента Украины. Имеющийся на сегодня так называемый "нормандский формат", в котором, кроме Украины и России, принимают участие Германия и Франция, стоит сохранить, отметил Маас.

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Как Берлин, так и Париж надеются на дальнейшие переговоры в этом формате и после выборов в Украине, подчеркнул член правительства Германии.

Напомним, первая встреча глав государств и правительств России, Германии, Франции и Украины в так называемом "нормандском формате" состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль в Нормандии, что дало название формата встречи.

Впоследствии стали проводиться и встречи на уровне министров иностранных дел этих стран, где так же главной темой переговоров были поиски политического урегулирования для конфликта в Украине.