Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море - СМИ

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.

Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в Севастополь после проведения ракетных стрельб в акватории Черного моря.

Читайте такжеРоссийские курсанты сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе – разведка

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", непосредственно выполнявших ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, которые принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Черноморского флота официально не сообщает об обучениях.

После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.