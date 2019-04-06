Российские ракетные корабли провели стрельбы в Черном море - СМИ
Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования в Севастополь после проведения ракетных стрельб в акватории Черного моря.
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Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Кроме ракетных катеров "Ивановец" и "Р-60", непосредственно выполнявших ракетные стрельбы, в пункты постоянной дислокации вернулись 14 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, которые принимали участие в закрытии морского полигона для обеспечения безопасности гражданского судоходства", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Черноморского флота официально не сообщает об обучениях.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.