Россия планирует переместить ядерные боеприпасы в оккупированный Крым – разведка

Разведка в этом году уже фиксировала проведение учений в подразделениях, которые привлекаются к транспортировке ядерных боеприпасов с территории РФ в оккупированный Крым.

Россия планирует переместить ядерные боеприпасы на территорию временно оккупированного Крыма и осуществляет их подготовку к боевому применению.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире «Донбасс. Реалии».

По его словам, военная разведка Украины фиксирует подготовку к перемещению ядерных боеприпасов на территорию оккупированного Крыма.

Как отметил Скибицкий, разведка в этом году уже фиксировали проведение учений в подразделениях, которые привлекаются к транспортировке ядерных боеприпасов с территории РФ на территорию оккупированного Крыма.

Он отметил, что эти вопросы входят в задачи 12-го Главного управления Минобороны РФ, которое совместно с другими подразделениями крымской оккупационной группировки отрабатывает перемещение ядерных боеприпасов на полуостров и осуществляет их подготовку к боевому применению.

Также Скибицкий проинформировал о формировании Россией на территории Южного военного округа еще одной ракетной бригады, которая будет иметь на вооружении ракетные комплексы «Искандер» и новые крылатые ракеты увеличенного радиуса действия, которые могут быть оснащены ядерной боевой частью.

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Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.