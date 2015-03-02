Апелляционный суд оставил Ефремова под домашним арестом

Как передает ТСН, размер залога оставлено на уровне 3,6 млн. грн.

"Апелляционный суд отказал в удовлетворении нашей жалобы", - сообщил адвокат Александр Мельников.

Юрист в жалобе ссылался на отсутствие мотивации в решении Печерского районного суда. Однако апелляционный суд не принял во внимание аргументы защиты Ефремова. Экс-депутат и в дальнейшем будет находиться под домашним арестом, используя электронный браслет для контроля за передвижением.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве. Ему объявили подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге.

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Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесении 3,6 млн. грн залога. 17 февраля Ефремова после внесения залога отпустили.

18 февраля Генпрокуратура сообщила Ефремову о подозрении в разжигании межнациональной розни и внесла в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

25 февраля Печерский райсуд Киева избрал Ефремову в деле о разжигании межнациональной розни меру пресечения в виде залога в 60 тыс. грн.