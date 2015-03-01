Порошенко подписал закон о региональной политике

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, закон №156-VIII, принятый Верховной Радой 5 февраля, определяет основные правовые, экономические, социальные, экологические, гуманитарные и организационные принципы государственной региональной политики как составляющей части внутренней политики Украины.

Закон создает законодательную основу для реализации новой государственной региональной политики, которая должна охватывать значительно больший круг вопросов, чем просто поддержка регионального развития.

В частности документ содержит определение цели, принципов и приоритетов государственной региональной политики; государственной стратегии регионального развития; полномочия субъектов государственной региональной политики; определяет принципы финансового обеспечения и мониторинга реализации государственной региональной политики.

Определение рамок регионального развития путем принятия закона о принципах государственной региональной политики предусмотрено Повесткой дня ассоциации Украина – ЕС.

Как сообщал УНИАН, согласно принятому 5 февраля Законом "Об основах государственной региональной политики", государственная региональная политика реализуется на основе ряда принципов, в частности открытости - обеспечения свободного доступа к информации, что определяет государственную региональную политику и имеющиеся в распоряжении органов государственной власти, Верховной Рады Автономной Республики Крым, органов исполнительной власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления; субсидиарности - передачи властных полномочий на низший уровень управления для наиболее эффективной реализации; унитарности - обеспечение пространственной, политической, экономической, социальной, гуманитарной целостности Украины.

Приоритетами государственной региональной политики является, в частности, стимулирование и поддержка местных инициатив по эффективному использованию внутреннего потенциала регионов для создания и поддержания полноценной жизненной среды, повышения качества жизни людей; уменьшение территориальной дифференциации по индексу регионального человеческого развития; формирование конкурентоспособности регионов путем разработки и реализации программ и проектов повышения конкурентоспособности территорий; улучшение материального, финансового, информационного, кадрового и другого ресурсного обеспечения развития регионов, содействие осуществлению полномочий органами местного самоуправления.

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Реализация государственной региональной политики осуществляется на основе системы взаимосвязанных документов, основанных на Стратегии развития Украины, Генеральной схеме планирования территории Украины, схемах планирования территорий на региональном и местном уровне.

Государственная стратегия регионального развития Украины разрабатывается на период 7 лет и утверждается Кабинетом министров.

Разработку Государственной стратегии регионального развития обеспечивает центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной региональной политики, в порядке, установленном Кабмином.

После окончания периода действия Государственной стратегии регионального развития центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной региональной политики, готовит итоговый отчет о ее выполнении.

Финансирование регионального развития за счет средств государственного фонда регионального развития может осуществляться на условиях инвестирования, при условии предоставления гарантий, на безвозвратной основе в виде грантов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.