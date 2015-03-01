СМИ: Украинскому консулу все же удалось увидеться со свидетельницей убийства Немцова

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источник, близкий к посольству страны.

Ранее депутат Верховной Рады Остап Семерак заявил о нарушениях прав Дурицкой, которой не разрешали встречу с дипломатическим работником.

Как пояснял Семерак, сотрудники российских правоохранительных органов насильно удерживают Дурицкую на частной квартире после допроса в отделении полиции. Он также отмечал, что, насколько ему известно, Дурицкая находится в статусе свидетеля.

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«На данный момент она не находится в отделении полиции. Ее увезли на квартиру, и на квартире, где она находится, есть охрана, которая не разрешает ей покинуть помещение. У нее нет возможности уехать к себе домой в Киев. Следующий важный момент — статус, в котором она пребывает, ей позволяет это сделать», — рассказывал депутат.

Напомним, ранее Консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко сообщил о том, что место пребывания гражданки Украины Анны Дурицкой, которая сопровождала российского оппозиционера Бориса Немцова на время убийства, пока неизвестно. Он также сообщил, что встретиться с 23-летней девушкой ему не удалось.