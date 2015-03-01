Консулу Украины не удалось встретиться со свидетельницей убийства Немцова - девушка исчезла

По словам консула, который прибыл в Следственный комитет России, встретиться с 23-летней девушкой ему не удалось, передает Радио Свобода.

Дипломат заявил, что Дурицкая в статусе свидетеля имеет право покинуть пределы России, поскольку не является ее гражданкой.

«Поскольку Дурицкая находится в статусе свидетеля, она может беспрепятственно поехать домой в Украину», - заявил Геннадий Брескаленко.

В то же время народный депутат от партии «Народный фронт» Остап Семерак в комментарии Радио Свобода подтвердил, что вопрос о местонахождении Анны Дурицкой находится на контроле украинского консула в Москве. По словам депутата, к нему обратились родственники девушки, которые утверждают, что не знают, где она сейчас находится.

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«Она говорит, что ее увезли на какую-то квартиру. Там есть охрана. Покинуть это помещение ей не позволяют», - рассказал Остап Семерак со ссылкой на слова родственников девушки.

Депутат также отметил, что Анна периодически выходит на связь, но не знает, где ее удерживают. Следственный комитет России пока информацию не комментирует.

В российской полиции ранее заявили, что на время убийства Борис Немцов "прогуливался со знакомой с Украины". Позже стало известно, что это модель Анна Дурицкая.

Бориса Немцова убили поздно вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве недалеко от Кремля. Полиция расследует факт по статье об убийстве.