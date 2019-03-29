Генеральный директор медиагруппы "1+1" пригрозил Порошенко судом за давление на независимые СМИ

Генеральный директор медиагруппы "1+1" Александр Ткаченко обратился к Порошенко с требованием предоставить доказательства существования "запуганных" журналистов на "1+1". Если они не будут предоставлены - Ткаченко намерен подавать иск против Порошенко в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ.

Об этом говорится в обращении Александра Ткаченко, опубликованного на его странице в Фейсбук.

"Обращение к П.Порошенко.

Господин Президент,

Вижу вы на последней неделе открыто обеспокоились судьбой канала 1+1. Говорите, вам жаль наших запуганных журналистов. Знаете, не надо нас жалеть. Лучше отстаньте.

Знаю, что на самом деле мы вам давно неравнодушны. С тех пор, когда просили поддержать вас на выборах 2014-го, и потом, когда различными способами пытались получить контроль над каналом - преимущественно методами давления и шантажа.

Сейчас вы почему-то решили, что журналисты на Плюсах - запуганы. Буду вам благодарен, если приведете примеры. Сейчас, если их не будет - собираюсь подать против вас иск в суд за манипуляции общественным мнением и давление на независимые СМИ. Фактов у меня достаточно.

В то же время, мне искренне жаль всех тех, кого я раньше называл коллегами из каналов, которые так «искренне» рассказывают «правду от Порошенко»- 5-ый и Прямой. И во что их превратила ваша, так называемая редакционная политика, и в какую бездну вы пытаетесь опустить другие СМИ и блогеров - где деньгами, где циничной игрой на чувстве патриотизма. Вашего патриотизма, который позволил вам стать еще богаче во время кризиса в стране, которую вы возглавляете. Хочу вас заверить, реванша возврата властного контроля над СМИ - не будет."