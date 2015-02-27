Шокин ожидает, что всем экс-чиновникам из списка ЕС выдвинут подозрения в экономических преступлениях
Генпрокурор Виктор Шокин прогнозирует, что всем бывшим украинским чиновникам, которые попали в список санкций ЕС, будут в течение месяца объявлены подозрения в экономических преступлениях.
Об этом он заявил в эфире 5 канала, пишет Украинская правда.
Шокин напомнил, что ЕС ранее ввел санкции против 22 украинских чиновников, и для сохранения этих санкций нужно, чтобы Украина выдвинула им подозрения в осуществлении экономических преступлений.
"Требования Европы - чтобы это были экономические преступления обязательно. Потому что если нет экономического преступления, то нет санкций", - отметил он.
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"На сегодняшний день 15 лицам уже есть подозрения относительно экономических преступлений. Я думаю, что через месяц, а может и меньше и другим лицам из этого списка будут объявлены подозрения относительно экономических преступлений. И таким образом мы не снимем санкции с них", - добавил генпрокурор.
Шокин также отметил, что правоохранители проверят, почему некоторым чиновникам удалось избавиться от санкций.