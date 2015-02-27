Итоговая пресс-конференция Арсения Яценюка. Событие окончено
Премьер-министр Украины Арсений Яенюк проводит итоговую пресс-конференцию.
Выступление премьера транслирует Первый национальный.
Вскоре исполняется 100 дней работы второго Кабинета министров под руководством Арсения Яценюка, утвержденного Верховной Радой 2 декабря 2014 года.
Читайте такжеЯценюк заговорил о пересмотре курса гривни и инфляции, нынешний прогноз - оптимистическийКак сообщала Украинская правда, на должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства был назначен Геннадий Зубко,
На должность вице-премьер-министра по вопросам инфраструктуры - Валерия Вощевского.
Министра здравоохранения - Александра Квиташвили,
Министра экономического развития и торговли - Айвараса Абромавичуса,
Министра финансов - Наталья Яресько,
Министра энергетики и угольной промышленности - Владимира Демчишина,
Министра инфраструктуры - Андрея Пивоварского,
Министра науки и образования - Сергея Квита,
Министра социальной политики - Павла Розенко,
министра информационной политики - Юрия Стеця,
Вице-премьер-министра - министра культуры - Вячеслава Кириленко,
Министра внутренних дел - Арсена Авакова,
Министра юстиции - Павла Петренко,
Министра Кабинета Министров - Анну Онищенко.
Министра аграрной политики - Алексея Павленко.
Министра экологии - Игоря Шевченко,
Министра молодежи и спорта - Игоря Жданова.
Трансляция завершена в 18:30