Итоговая пресс-конференция Арсения Яценюка. Событие окончено

Премьер-министр Украины Арсений Яенюк проводит итоговую пресс-конференцию.

Выступление премьера транслирует Первый национальный. Вскоре исполняется 100 дней работы второго Кабинета министров под руководством Арсения Яценюка, утвержденного Верховной Радой 2 декабря 2014 года. Читайте такжеЯценюк заговорил о пересмотре курса гривни и инфляции, нынешний прогноз - оптимистическийКак сообщала Украинская правда, на должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства был назначен Геннадий Зубко, На должность вице-премьер-министра по вопросам инфраструктуры - Валерия Вощевского. Министра здравоохранения - Александра Квиташвили, Министра экономического развития и торговли - Айвараса Абромавичуса, Министра финансов - Наталья Яресько, Министра энергетики и угольной промышленности - Владимира Демчишина, Министра инфраструктуры - Андрея Пивоварского, Министра науки и образования - Сергея Квита, Министра социальной политики - Павла Розенко, министра информационной политики - Юрия Стеця, Вице-премьер-министра - министра культуры - Вячеслава Кириленко, Министра внутренних дел - Арсена Авакова, Министра юстиции - Павла Петренко, Министра Кабинета Министров - Анну Онищенко. Министра аграрной политики - Алексея Павленко. Министра экологии - Игоря Шевченко, Министра молодежи и спорта - Игоря Жданова. Трансляция завершена в 18:30

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