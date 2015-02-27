Итоговая пресс-конференция Арсения Яценюка. Событие окончено

17:44, 27 февраля 2015
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яенюк проводит итоговую пресс-конференцию.

Фото УНІАН

Выступление премьера транслирует Первый национальный.

Вскоре исполняется 100 дней работы второго Кабинета министров под руководством Арсения Яценюка, утвержденного Верховной Радой 2 декабря 2014 года.

Читайте такжеЯценюк заговорил о пересмотре курса гривни и инфляции, нынешний прогноз - оптимистическийКак сообщала Украинская правда, на должность вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства был назначен Геннадий Зубко,

На должность вице-премьер-министра по вопросам инфраструктуры - Валерия Вощевского.

Министра здравоохранения - Александра Квиташвили,

Министра экономического развития и торговли - Айвараса Абромавичуса,

Министра финансов - Наталья Яресько,

Министра энергетики и угольной промышленности - Владимира Демчишина,

Министра инфраструктуры - Андрея Пивоварского,

Министра науки и образования - Сергея Квита,

Министра социальной политики - Павла Розенко,

министра информационной политики - Юрия Стеця,

Вице-премьер-министра - министра культуры - Вячеслава Кириленко,

Министра внутренних дел - Арсена Авакова,

Министра юстиции - Павла Петренко,

Министра Кабинета Министров - Анну Онищенко.

Министра аграрной политики - Алексея Павленко.

Министра экологии - Игоря Шевченко,

Министра молодежи и спорта - Игоря Жданова.

Трансляция завершена в 18:30

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