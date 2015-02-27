Дело судьи Волковой, освободившей из-под стражи командира "Беркута", направили в суд

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении судьи Печерского районного суда Киева Светланы Волковой, которая отпустила из-под ареста командира "Беркута" Дмитрия Садовника, подозреваемого в расстреле 39 активистов на ул. Институтской в феврале 2014 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры со ссылкой на прокурора Киева Сергея Юлдашева.

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По его словам, судья Волкова с защитниками закончила знакомиться с материалами своего уголовного производства.

«Более двух месяцев судья Волкова и ее адвокаты сознательно затягивали этот процесс. Но наконец они поставили свою подпись в протоколе ознакомления с материалами. Теперь ничего не мешает направить обвинительный акт в суд», - подчеркнул прокурор.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Генеральная прокуратура заявила, что сообщила о подозрении судье Печерского райсуда Киева Волковой по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.375 УКУ – вынесение судьей заведомо неправосудного решения, что повлекло тяжкие последствия.

Во время расследования установлено, что судья Волкова, понимая заведомо неправосудный характер принятого решения, составила и вынесла заведомо неправосудное решение, которым отказала в удовлетворении ходатайства о продлении срока содержания под стражей командира "Беркута" Садовника.

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"Вместо этого судья применила меру пресечения - домашний арест и освободила последнего из-под стражи в зале судебного заседания. В результате, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления Садовник с целью избежания наказания скрылся с места своего постоянного проживания", - говорится в сообщении ГПУ.

Между тем 21 февраля в прокуратуре Киева заявляли, что судья Волкова и ее защитники сознательно затягивают процесс ознакомления с материалами уголовного производства, чтобы не допустить направление обвинительного акта в суд.

В связи с этим прокуратура Киева подала ходатайство в Шевченковский райсуд столицы относительно установления предельного срока для ознакомления с материалами уголовного производства судьей Волковой.