Экс-командир "Беркута", подозреваемый в расстрелах на Майдане, объявлен в розыск

Об этом написал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице Facebook.

"Дмитрий Садовник [...], подозреваемый в соучастии в массовых убийствах на Майдане, не вернулся домой в 23 00. Он объявлен в розыск. Жена Дмитрия Садовника сообщила, что сегодня утром он сказал ей, что идет в поликлинику проверить здоровье, и после этого он с ней не связывался", - написал Геращенко.

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Советник Авакова попросил информировать о местонахождении Садовника по телефону "102".

Напомним, представители следствия не смогли доставить Садовника на заседание суда. Подозреваемый не открыл пришедшим за ним людям, а адвокат Садовника заявил, что его подзащитный госпитализирован с сердечным приступом. Почему при этом электронный браслет "беркутовца" остался по месту регистрации Садовника, адвокат не объяснил