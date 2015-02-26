Полторак прошел люстрационную проверку

17:38, 26 февраля 2015
Политика
1645 0

Министр обороны Украины Степан Полторак прошел проверку в соответствии с законом "Об очищении власти". 

Министр обороны Степан Полторак прошел люстрационную проверку

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины. 

Согласно сообщению, Аппарат ВРУ провел проверку достоверности ведомостей относительно применения запретов, предусмотренных законом Украины "Об очистке власти" к министру обороны Украины.

Читайте такжеЛюстрационный комитет подал иск в суд, чтобы уволить двух заместителей Авакова

"По результатам проверки установлено, что к Полтораку С. Т. не применяются запреты, определенные частями 3 и 4 статьи 1 закона Украины "Об очистке власти", - говорится в документе.

Читайте такжеЗакон "Об очищении власти"

Закон определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter