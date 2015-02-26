Полторак прошел люстрационную проверку

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно сообщению, Аппарат ВРУ провел проверку достоверности ведомостей относительно применения запретов, предусмотренных законом Украины "Об очистке власти" к министру обороны Украины.

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"По результатам проверки установлено, что к Полтораку С. Т. не применяются запреты, определенные частями 3 и 4 статьи 1 закона Украины "Об очистке власти", - говорится в документе.

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Закон определяет правовые и организационные принципы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».