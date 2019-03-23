На акцию «Нацкорпуса» в центре столицы автобусами привезли несколько сотен пенсионеров

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий не исключает совершения провокаций.

На акцию «Национального корпуса» в центре столицы «#СвинарчуківПорошенка – за

На акцию «Национального корпуса» в центре столицы «# СвинарчукивПорошенко - за решетку» автобусами привезли несколько сотен пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен людей пенсионного возраста, среди которых встречаются и лица, похожие на бездомных, сейчас стоят на пересечении Крещатика и Институтской.

Читайте такжеВ центре Киева проходит акция «Нацкорпуса» против хищений средств в оборонном секторе (фото, видео)

Они не имеют при себе никаких плакатов. Просто стоят и общаются между собой. Этих пенсионеров привезли на Крещатик несколькими автобусами.

Следует также отметить, что группу пенсионеров отделили от других участников акции молодчики из «Нацдружин». Они стали в шеренгу спиной к сцене, установленной возле Главпочтамта, и лицом к пенсионерам.

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий в комментарии корреспонденту УНИАН заявил, что не знает, что это за люди и кто их привез на акцию. Вместе с тем он отметил, что "это возможно провокация СБУ" для дискредитации акции.

Билецкий предположил, что после акции пенсионерам будут раздавать деньги, чтобы создать вид, что якобы мероприятие «Нацкорпуса» проплачено.