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На акцию «Нацкорпуса» в центре столицы автобусами привезли несколько сотен пенсионеров

14:13, 23 марта 2019
Политика
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В центре Киева проходит митинг Нацдружин / фото kiev.informator.ua

 На акцию «Национального корпуса» в центре столицы «# СвинарчукивПорошенко - за решетку» автобусами привезли несколько сотен пенсионеров.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен людей пенсионного возраста, среди которых встречаются и лица, похожие на бездомных, сейчас стоят на пересечении Крещатика и Институтской.

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Они не имеют при себе никаких плакатов. Просто стоят и общаются между собой. Этих пенсионеров привезли на Крещатик несколькими автобусами.

Следует также отметить, что группу пенсионеров отделили от других участников акции молодчики из «Нацдружин». Они стали в шеренгу спиной к сцене, установленной возле Главпочтамта, и лицом к пенсионерам.

Лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий в комментарии корреспонденту УНИАН заявил, что не знает, что это за люди и кто их привез на акцию. Вместе с тем он отметил, что "это возможно провокация СБУ" для дискредитации акции.

Билецкий предположил, что после акции пенсионерам будут раздавать деньги, чтобы создать вид, что якобы мероприятие «Нацкорпуса» проплачено.

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Теги: #Нацкорпус#протесты в Киеве#Нацдружины