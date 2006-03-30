Опытом с ”Нашей Украиной” поделится Сильвио Берлускони

Участники избирательного блока «Наша Украина» Борис ТАРАСЮК, Николай КАТЕРИНЧУК и Роман ЗВАРИЧ будут представлять политическую силу на 17-м Конгрессе Европейской народной партии в Риме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", Конгресс, который проходит с 29 по 31 марта в столице Италии, позиционируется как главное политическое событие 2006 года.

Свыше 700 делегатов примут участие в Конгрессе, включая 10 премьер-министров, несколько лидеров партий-членов ЕРР, еврокомиссары и другие политики, связанные с ЕРР. “Народный Союз Наша Украина” имеет статус наблюдателя в ЕРР. Украинские политики выступят на Конгрессе 31 марта на второй пленарной сессии, посвященной странам, которые не являются членами ЕС.

В Конгрессе также примут участие премьер-министры и председатели правительств Ангела МЕРКЕЛЬ (Германия), Сильвио БЕРЛУСКОНИ (Италия), Костас КАРАМАНЛИС (Греция), Вольфганг ШЮСЕЛЬ (Австрия), Жан-Клод ЮНКЕР, Микулас ДЗУРИНДА (Словакия), Лоуренс ГОНЦИ (Мальта), Янес ЯНСА (Словения), Айгарс КАЛВИТИС (Латвия), а также Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗО.

В этом году Конгресс празднует 30-тую годовщину основания ЕРР и проходит под лозунгом “Наша цель – Ваша Европа”. На нем, в числе прочего, будет избран новый президент, члены Президиума и Генеральный секретарь партии.