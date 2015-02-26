В Минюсте говорят, что собрали достаточно доказательств для ЕС против режима Януковича

Об этом в эфире "5 канала" заявила первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова, пишет Lb.ua.

По ее словам, собранная правоохранительными органами доказательная база преступлений имеется и содержит достаточное количество фактов, на которые смогут опираться европейские партнеры Украины в вопросе продолжения действия адресных санкций против чиновников и должностных лиц режима Януковича.

Напомним, 12 января Интерпол объявил Виктора Януковича в розыск по обвинению в злоупотреблении властью и убийстве. Ранее он был объявлен в межгосударственный розыск МВД.

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Янукович сбежал из Киева в ночь на 22 февраля 2014 года и вскоре окончательно покинул Украину. В тот же день Рада признала его таким, самоустранился от выполнения своих обязанностей, и назначил и.о. президента Александра Турчинова. Вместе с тем, Янукович в своих заявлениях продолжает говорить, что является легитимным президентом Украины, поскольку в стране, по его словам, произошел переворот.

Ранее в феврале Россия отказалась выдать Януковича. Виктор Янукович - фигурант по меньшей мере шести уголовных дел. В числе прочего его подозревают в причастности к массовым убийствам митингующих во время Евромайдана. Верховная Рада лишила Януковича звания президента Украины.