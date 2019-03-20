Украина ввела санкции против сотен россиян

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному задержанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и др.

Президент Украины Петр Порошенко указом № 82/2019 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Как сообщила пресс-служба СНБО, санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц.

Санкционные списки включают физических и юридических лиц, которые были вовлечены в процесс строительства транспортного перехода через Керченский пролив; причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному задержанию украинских моряков; организовывали и способствовали проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей, Крымского полуострова; демонстративно нарушали украинское законодательство въезда/выезда на временно оккупированную территорию украинского Крыма; распространяют издательскую продукцию антиукраинского содержания; незаконно получили и используют музейные собрания, принадлежащие Украине.

Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатам Государственной Думы РФ.

СНБО Украины также ввел ограничительные меры к отдельным физическим и юридическим лицвм, в отношении которых применили санкции ЕС, США и Канада.

Также на основании предложений Национального банка Украины продлены санкции к 4 банкам с капиталом государства-агрессора.

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В то же время, в связи с достижением цели введения санкций, по представлению СБУ отменены ограничительные меры в отношении 8 юридических лиц, большинство из которых прекратило хозяйственную деятельность.

Также по инициативе СБУ внесены технические правки в идентификационные данные одного физического и двух юридических лиц.

В соответствии со ст. 1 и 5 Закона Украины «О санкциях» санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СНБО Украины поручило Службе безопасности Украины завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 Постановления Верховной Рады Украины от 4 октября 2018 года. Поэтому вопрос о применении санкций, инициированных Верховной Радой Украины, будет рассмотрен после завершения такой проверки.