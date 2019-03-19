Нет и половины: депутаты рассмотрели около 600 поправок к языковому закону

Сегодня на утреннем заседании Верховной Рады было рассмотрено около 100 поправок.

Народные депутаты рассмотрели около 600 поправок из более чем 2 тыс. в законопроект о функционировании украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, утреннее заседание парламента завершилось на рассмотрении 596-й поправки.

Как известно, в законопроект подано 2082 поправки. На сегодняшнем утреннем заседании, которое длилось почти 4 часа, депутаты рассмотрели около 100 предложений.

Парламент уже вторую неделю рассматривает поправки в законопроект о функционировании украинского языка как государственного.