Языковой законопроект: Рада так и не рассмотрела поправки
Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№5670-Д).
Как передает корреспондент УНИАН, перед рассмотрением этого законопроекта фракция «Оппозиционный блок» выступила с заявлением о нецелесообразности его принятия.
Народный депутат от «Оппоблока» Александр Вилкул отметил, что этот закон направлен на «раскол общества».
Депутаты от «Оппоблока» вынесли к трибуне парламента коробки с якобы подписями «более миллиона людей» о возможности разговаривать и обучаться на родном языке.
Вилкул отметил, что появление этого языкового закона связана с тем, что «у Петра Порошенко есть свой томос, а спикер Андрей Парубий решил сделать себе такой маленький томосик, и поэтому прожимают сегодня этот закон о языке».
В ответ председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что действительно «всю жизнь делал все возможное для того, чтобы принять закон о языке».
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По его словам, закон об украинском языке - «это фундаментальная основа бытия государства и нации».
Комментируя позицию «Оппозиционного блока», Парубий отметил: «И не зря они так беснуются, потому что этим законом мы бьем в самую сердцевину «русского мира», который хотел уничтожить украинский».
После этого Парубий объявил о рассмотрении законопроекта о функционировании украинского языка как государственного.
Но затем председатель Верховной Рады закрыл вечернее заседание Верховной Рады.
Сегодня состоялось только выступление председателя комитета по законопроекту "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а поправки, которых более 2000, еще не начали рассматривать.
Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).
Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или неуважение государственного языка.
Ко второму чтению в проект закона подано 2,5 тыс. поправок.