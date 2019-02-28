Языковой законопроект: Рада так и не рассмотрела поправки

В проект закона о государственном языке подано 2,5 тыс. поправок.

Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№5670-Д).

Как передает корреспондент УНИАН, перед рассмотрением этого законопроекта фракция «Оппозиционный блок» выступила с заявлением о нецелесообразности его принятия.

Народный депутат от «Оппоблока» Александр Вилкул отметил, что этот закон направлен на «раскол общества».

Депутаты от «Оппоблока» вынесли к трибуне парламента коробки с якобы подписями «более миллиона людей» о возможности разговаривать и обучаться на родном языке.

Вилкул отметил, что появление этого языкового закона связана с тем, что «у Петра Порошенко есть свой томос, а спикер Андрей Парубий решил сделать себе такой маленький томосик, и поэтому прожимают сегодня этот закон о языке».

В ответ председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что действительно «всю жизнь делал все возможное для того, чтобы принять закон о языке».

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По его словам, закон об украинском языке - «это фундаментальная основа бытия государства и нации».

Комментируя позицию «Оппозиционного блока», Парубий отметил: «И не зря они так беснуются, потому что этим законом мы бьем в самую сердцевину «русского мира», который хотел уничтожить украинский».

После этого Парубий объявил о рассмотрении законопроекта о функционировании украинского языка как государственного.

Но затем председатель Верховной Рады закрыл вечернее заседание Верховной Рады.

Сегодня состоялось только выступление председателя комитета по законопроекту "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а поправки, которых более 2000, еще не начали рассматривать.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).

Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или неуважение государственного языка.

Ко второму чтению в проект закона подано 2,5 тыс. поправок.