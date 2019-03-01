Слишком много прав нацменьшинствам: скандальная писательница раскритиковала языковой законопроект

Писательница Лариса Ницой опасается, что на языке нацменьшинств в школе будут преподавать больше предметов, чем на украинском языке.

Доработанный ко второму чтению законопроект о государственном языке №5670-д предоставляет слишком много прав представителям национальных меньшинств.

Об этом писательница Лариса Ницой заявила в эфире телеканала 112 Украина.

"То, что есть в сессионном зале, требует пристального внимания депутатов. Речь не идет о том, чтобы запрещать язык меньшинств, запрещать его или притеснять. Но речь идет о том, что в законопроекте очень много предоставлено им прав, которые сужают права украинцев. Я обращаюсь к депутатам, - в частности, обратить внимание на такие статьи, как, например, язык образования. Там говорится о том, что останется обучение на языках меньшинств, это очень вредная формулировка", - сказала Ницой.

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Она выразила убеждение, что соответствующая норма приведет к тому, что на языке нацменьшинств в школе будут преподавать больше предметов, чем на украинском языке.

Писательница призвала нардепов обратить внимание на статью о правоохранительных органах, где говорится, что полиция может разговаривать с лицами, которые не понимают государственного, на другом языке.

"Я прошу заменить слово "лица" на "иностранцы", которые не понимают. С ними действительно нужно искать общий язык на других языках. Но вот в это слово "лица" войдут все ватники, мы откроем для них шлюз, они все заявят, что не понимают украинского языка и заставят с гражданами Украины разговаривать полицию на другом языке, это недопустимо", - отметила Ницой.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).

Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или неуважение к государственному языку.

Ко второму чтению в проект закона подано 2,5 тысячи поправок.