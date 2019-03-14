Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту о языке (прямая трансляция)

Депутаты уже рассмотрели около 300 из более 2 тысяч поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта.

Верховная Рада продолжает рассматривать поправки к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, депутаты уже рассмотрели около 300 из более 2 тысяч поправок, подготовленных ко второму чтению законопроекта.

В сессионном зале в начале заседания присутствовали около 150 народных депутатов, хотя, по информации на табло, в зале зарегистрировались 345 парламентариев.

Утреннее заседание ведет первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко, в правительственной ложе присутствует, как и в предыдущие дни, вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля Верховная Рада начала рассмотрение во втором чтении проекта закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» (№ 5670-д). К проекту подано более 2 тыс. поправок.

12-13 марта парламент продолжил рассмотрение законопроекта.