САП обвиняет НАБУ в сокрытии от прокуроров материалов по делам «Укрзализныци» и о хищениях газа

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявляют, что в Национальном антикоррупционном бюро Украины 2 года прятали от процессуальных прокуроров материалы по делам о хищениях газа на ТЭЦ и о хищениях на «Укрзализныце».

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Об этом говорится в заявлении САП, размещенном на ее странице в Facebook, по поводу обнародованного 17 марта НАБУ «Разъяснения относительно обнародованных материалов, переданных от ГПУ в НАБУ».

«Указанная в сообщении информация искажает реальное положение действительного расследования описанных уголовных производств и направлена на отвлечение внимания общественности от сокрытия преступной деятельности должностных лиц ООО «Оптимумспецдеталь», - отметили в САП.

«Прежде всего нужно обратить внимание, что руководство НАБУ 2 года скрывало указанные материалы от процессуальных прокуроров, фактически спрятав их в материалах уголовного дела № 52016000000000063 (уголовное производство, по которому в настоящее время НАБУ расследуются факты завладения должностными лицами ряда субъектов хозяйствования, в том числе ООО «Оптимумспецдеталь», денежными средствами ГП «Укроборонпром» в особо крупных размерах), а сейчас, нелепо используя инсинуации и манипуляционные приемы, искажает информацию и пытается доказать, что эти данные использованы в других производствах, хотя фактически материалы не приобщены к этим производствам», - отмечается в заявлении САП.

В прокуратуре подчеркивают, что три запроса прокуроров остались без реагирования, и ни на один из них материалы, переданные от ГПУ в НАБУ, так и не были переданы в САП.

«Почему? Потому что руководство НАБУ прикрывало преступную деятельность своих работников и коррупцию в собственном ведомстве», - говорится в заявлении.

Кроме того, в САП отмечают, что ни руководство, ни детективы НАБУ в течение 2017-2019 годов уголовные производства по ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) по упомянутым выше фактам в Единый реестр досудебных расследований не вносили, сообщения о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений детективы не составляли и вопрос об их вручении перед прокурорами САП не инициировали, «что лишний раз доказывает неправдивость объяснений НАБУ .

«Все попытки НАБУ представить таким образом ситуацию свидетельствуют лишь о попытке избежать уголовной ответственности за злоупотребления и взяточничество в самом Национальном антикоррупционном бюро», - подытожили в САП.