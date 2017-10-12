"Руки поотрубаю": Порошенко заявляет, что никому не позволит воровать у армии

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что никому не позволит воровать у армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал журналистам во время посещения общежития нового образца для военнослужащих Вооруженных сил Украины в Киеве, комментируя задержание из-за коррупции высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны.

«Никому не позволю воровать у армии. Тем, кто будет воровать у армии, руки отрублю. Это позиция президента, потому что армия является предметом моей персональной заботы, потому что армия является одним из наших очевидных достижений за три года», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили коррупционную схему по растрате более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича задержали 11 октября во время проведения следственных действий (обысков).

Еще двое подозреваемых - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.