МИД осуждает поездку группы французских политиков в оккупированный Крым

В Министерстве иностранных дел Украины назвали подобные действия прямым потаканием агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей.

Министерство иностранных дел Украины осуждает поездку группы французских политиков во временно оккупированный Крым.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД.

Читайте такжеПутин едет в оккупированный Крым - СМИ

"Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины. Они также действуют вопреки официальной позиции собственной страны, которая решительно осуждает попытку аннексии Россией украинского полуострова", - говорится в сообщении.

В министерстве расценили подобные действия французских политиков как прямое потакание агрессору "в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове".

В МИД также призвали всех иностранных граждан четко придерживаться "Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее" и отметили, что нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

По информации Крым. Реалии, группа французских политиков во главе с экс-депутатом парламента Франции Тьерри Мариани 13 марта прилетела в Крым для участия в мероприятиях, посвященных пятой годовщине аннексии Россией Крыма.