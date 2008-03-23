Ющенко просит Тимошенко обеспечить спасение моряков с судна «Нефтегаз-67»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правительство принять безотлагательные меры для надлежащего обеспечения поисково-спасательных работ и предоставления необходимой помощи спасенным украинским морякам с судна «Нефтегаз-67», которое затонуло 22 марта в Южно-Китайском море у берегов Гонконга.

Как сообщает пресс-служба Президента, в связи с аварией украинского судна «Нефтегаз-67» с 24 гражданами Украины на борту В.ЮЩЕНКО направил сегодня премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО письмо.

В письме Президент просит правительство Украины в координации с компетентными органами Китайской Народной Республики принять безотлагательные и исчерпывающие меры для надлежащего обеспечения поисково-спасательных работ, предоставления необходимой медицинской и материальной помощи спасенным украинским морякам и осуществления всех необходимых действий по линии консульской службы МИД Украины для преодоления последствий этой трагедии.