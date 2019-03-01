Денисова в ООН: украинские политзаключенные Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии

Омбудсмен подчеркнула, что украинские власти уже пять лет не имеют возможности проводить мониторинг соблюдения прав граждан в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова во время выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб находятся в тяжелом состоянии.

Об этом говорится в сообщении уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека на ее странице в Facebook.

Читайте такжеДенисова вынуждена была останавливать Москалькову в коридоре парламента Греции для беседы по пленным

По словам Денисовой, украинские власти уже пять лет не имеют возможности проводить мониторинг соблюдения прав граждан в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Она отметила, что «украинцев незаконно задерживают и похищают, с ними жестоко обращаются и устраивают избиения».

«Ситуация с некоторыми нашими гражданами является критической и требует немедленного вмешательства европейского и мирового сообщества. Павел Гриб и Эдем Бекиров находятся в тяжелом состоянии», - отметила омбудсмен.

Денисова напомнила, что случаи жестокого обращения наблюдаются также в отношении 69 политзаключенных и 24 военнопленных, которых удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма.

«Считаю, что объединение всех сил и возможных методов, влияние ООН на эту ситуацию является эффективным методом защиты прав и свобод наших граждан», - добавила омбудсмен.