Денисова в ООН: украинские политзаключенные Бекиров и Гриб находятся в тяжелом состоянии
Украинский омбудсмен Людмила Денисова во время выступления на 40-й сессии Совета ООН по правам человека заявила, что политзаключенные Кремля Эдем Бекиров и Павел Гриб находятся в тяжелом состоянии.
Об этом говорится в сообщении уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека на ее странице в Facebook.
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По словам Денисовой, украинские власти уже пять лет не имеют возможности проводить мониторинг соблюдения прав граждан в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.
Она отметила, что «украинцев незаконно задерживают и похищают, с ними жестоко обращаются и устраивают избиения».
«Ситуация с некоторыми нашими гражданами является критической и требует немедленного вмешательства европейского и мирового сообщества. Павел Гриб и Эдем Бекиров находятся в тяжелом состоянии», - отметила омбудсмен.
Денисова напомнила, что случаи жестокого обращения наблюдаются также в отношении 69 политзаключенных и 24 военнопленных, которых удерживают на территории РФ и временно оккупированного Крыма.
«Считаю, что объединение всех сил и возможных методов, влияние ООН на эту ситуацию является эффективным методом защиты прав и свобод наших граждан», - добавила омбудсмен.