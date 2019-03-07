МИД о выходе России из ракетного договора: Украина оставляет за собой право создавать ракетное вооружение

Там отметили, что выход России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности создает серьезную угрозу всему европейскому континенту.

Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение.

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Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины. В ведомстве отметили, что выход России из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и потенциальное военное давление Москвы на европейских членов НАТО создают «серьезную угрозу всему европейскому континенту».

«Поскольку Верховная Рада Украины никогда не ратифицировала указанное соглашение, Украина неуклонно придерживалась положений ДРСМД фактически на добровольной основе... Украина совместно с американскими партнерами осудила разработку и испытания РФ баллистической ракеты РС-26 «Рубеж» дальностью около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», в частности из-за модернизации крылатых ракет, входящих в его состав. Именно «Искандер-М» был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Автономной республике Крым», – отмечается в сообщении МИДа.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении участия своей страны в основополагающем договоре, который символизировал окончание гонки вооружений и «холодной войны» между СССР и США.