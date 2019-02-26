"Беспрецедентный шаг": эксперт объяснил цель кораблей НАТО в Черном море на фоне агрессии РФ

По мнению эксперта, пока рано говорить о создании органа управления черноморского командования НАТО.

Заход кораблей НАТО в Черное море – это беспрецедентный шаг с момента интеграции Болгарии и Румынии в Северо-атлантический альянс. Это важный политический и военный сигнал России.

Такое мнение озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «Обозреватель». Он отметил, что еще рано говорить о создании органа управления черноморского командования НАТО.

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"Они происходят на ротационной основе. То, что происходит сейчас в Черном море, как по мне, это закономерно, после того, как Россия в очередной раз продемонстрировала свою агрессивную политику и поведение. Это ответная реакция стран-членов НАТО на то, как Россия пытается устанавливать контроль в Черном море", – сказал он.

Основным союзником в этом вопросе для Украины является США, убежден эксперт. Активное сотрудничество идет также с другими странами-членами НАТО, например, с Британией и Германией.

"У США и НАТО есть все рычаги и механизмы, чтобы контролировать ситуацию в Черном море. Им достаточно в этом плане своей базы в Румынии. В перспективе ее можно расширить. Для них это не имеет особого значения. Те задачи, которые они ставят, могут решать и без Украины", – сказал Мусиенко.

Главное, что Киев должен обсуждать с партнерами, то это то, чтобы НАТО помогали нам восстанавливать морскую компоненту ВМС, добавляет он. Вести диалог в этом направлении было бы гораздо полезнее.