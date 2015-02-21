На Михайловскую площадь всю ночь свозили российскую военную технику

Сегодня на Михайловской площади в Киеве откроется выставка доказательств присутствия российских войск на территории Украины.

"21 февраля в 13.00 на Михайловской площади в Киеве открывается "Присутствие" - документальная выставка доказательств агрессии российских войск на территории Украины", - сообщил пресс-центр АТО.

На площади будут представлены образцы военной техники, вооружения и амуниции, которые используются российскими регулярными подразделениями и незаконными вооруженными формированиями в боях против сил АТО на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, на выставке будут представлены захваченные украинскими военными во время операции в Дебальцево гранатометы, датированные 2014 годом, которые не производятся на территории Украины. Еще одним доказательством являются беспилотники, производимые только на территории РФ, оснащенные техникой, которая может транслировать изображение на расстояние за 20 километров, передавать изображение и координаты целей, делать корректировку огня.

После завершения выставки часть экспонатов будет передана Музею Великой Отечественной войны. Другая часть, которая является вещественным доказательством в открытых силовыми ведомствами уголовных производствах, вернется в соответствующие органы.

Российские танки, "Грады", БМП, БТР и другую военную технику, которую бойцы АТО взяли в "плен", свозили на площадь всю ночь.

"Михайловская площадь не спит этой ночью. Такого она еще не видела. Володя Кадыгроб тоже не спит. Готовит выставку "Присутствие". С фронта свозят российскую технику. Танки, "Грады", БМП, БТР... Приходите сегодня, 21 февраля, с часу дня на Михайловскую площадь. Смотрите, запоминайте, знайте", - написал на своей странице в Facebook советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский.