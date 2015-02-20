Правозащитники: На Майдане погибли не менее 114 человек, 27 пропали без вести

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в отчете правозащитных организаций «Цена свободы», презентованных Коалицией общественных организаций и инициатив по борьбе с безнаказанностью преступлений против человечности сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Результатом преступлений против человечности, совершенных во время Евромайдана в ноябре 2013 года – феврале 2014 года, стало убийство по меньшей мере 114 человек, из которых 94 были активистами Евромайдана, заключение на разный срок по меньшей мере нескольких сотен человек, нанесение телесных повреждений более чем тысячи активистов. До сих пор не известна судьба по меньшей мере 27 пропавших», - говорится в отчете.

Читайте такжеГодовщина Революции Достоинства: СБУ призывает к бдительности и внимательностиТакже отмечается, что правозащитные организации и инициативы в течение года работали над документированием и систематизацией информации о преступлениях против человечности, совершенных во время Евромайдана. Сделанное совместными усилиями представление в январе 2015 года было передано на рассмотрение прокурора Международного уголовного суда в Гааге.