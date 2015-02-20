Наливайченко: снайперами-иностранцами на Майдане руководил Сурков

Об этом глава СБУ заявил в эфире телеканала "1+1".

Наливайченко сообщил, что данную информацию на допросах сообщили сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа".

"Они дали конкретные свидетельства о местонахождении иностранных снайперских групп, которые целились и в митингующих..., и в сотрудников Министерства внутренних дел", - сказал он.

Наливайченко подчеркнул, что у правоохранителей есть документальное подтверждение их противоправной деятельности в Украине.

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"В рамках этого производства есть должности, фамилии, копии паспортов, даты их въезда-выезда, какой связью они пользовались, в каких помещениях находились, как советник президента Путина Сурков ими руководил в Киеве...", - сказал он.

Наливайченко также отметил, что три группы сотрудников Федеральной службы безопасности России приезжали в Киев в декабре 2013 - феврале 2014 года и осуществляли организацию и планирование разгона активистов Евромайдана.

Кроме того, он подчеркнул, что большое количество милиционеров и сотрудников СБУ оказались предателями и сотрудниками иностранных спецслужб.

В частности, бывший руководитель СБУ в Крыму Петр Зима оказался сотрудником ФСБ и помогал России совершать аннексию полуострова.

Всего в настоящее время в государственной измене подозреваются около 100 бывших сотрудников СБУ, 10 из которых арестованы.