Украина вернет Крым и украинские корабли будут стоять в порту Севастополя – Климкин

Глава МИД подчеркнул, что вопрос возвращения Крыма в состав Украины стал частью ДНК украинцев.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уверен, что Украина вернет оккупированный Россией Крым, а украинские корабли будут стоять в порту Севастополя.

Об этом глава МИД сказал в Одессе на первой международной конференции "Одесские дебаты".

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"Черное море никогда не будет принадлежать российскому режиму. В действительности оно станет для него Бермудским треугольником, это 100%", - заявил Климкин.

Также министр заявил, что российский режим "тотально дестабилизирует все, что может". "Это он делал все время, но пять лет назад решил нарушить любые принципы не только международного права, но и любые моральные принципы, и осуществить оккупацию Крыма. Мы обязательно вернем Крым. Это на сегодняшний день - возвращение Крыма - стало частью ДНК украинцев, частью ДНК Украины, частью ДНК украинской нации. Мы это обязательно сделаем", - заявил Климкин.

Он подчеркнул, что для возвращения Крыма Украина должна быть сильной как в сфере безопасности, так и в экономике. "Должны не просто кого-то догонять, а перепрыгнуть", - заявил Климкин.

"Несколько дней назад мы стояли вместе на палубе американского эсминца. Я уверен, что так когда-то будем стоять на палубе украинского эсминца, и не только в Одессе, но и в Севастополе. Вот именно к этому должны стремиться, и так же должны отразить экономическую петлю России", - сказал Климкин.