Климкин считает, что необходимо разрешить в Украине двойное гражданство

Однако, по словам главы МИД, ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что необходимо разрешить двойное гражданство.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава МИД заявил в Одессе в ходе непродолжительного брифинга на причале морского пассажирского комплекса порта рядом с ошвартованным здесь ракетным эсминцем ВМС США Donald Cook.

«Я считаю необходимым разрешить двойное гражданство… Да, оно нам нужно. Однако ни при каких условиях не должно быть двойного гражданства со страной-агрессором. Это будет обсуждаться только после того, как они вернут нам Донбасс и Крым», - сказал Климкин.

Он также уточнил, что двойное гражданство поможет привлекать на работу иностранных специалистов.

«Сколько может хороших профессионалов приехать из других стран, чтобы помочь нам в реформах. Посмотрите, даже ситуация с Ульяной Супрун (и.о.министра здравоохранения Украины – УНИАН) – сколько там всего говорили... Мы должны прийти к этому (двойному гражданству), но четко определить, кто может претендовать на него», - отметил Климкин.