В Еврокомиссии отреагировали на решение КСУ о декриминализации незаконного обогащения

Вице-президент Еврокомиссии заявил о необходимости детального анализа соответствующего решения КС Украины.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис выразил обеспокоенность из-за решения Конституционного суда Украины о декриминализации незаконного обогащения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече со студентами и преподавателями Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко.

«Я настоятельно рекомендую украинскому правительству развивать институциональную инфраструктуру по противодействию коррупции», - заявил он.

Вице-президент Еврокомиссии отметил прогресс по отбору судей для Высшего антикоррупционного суда и выразил надежду, что этот суд заработает как можно скорее. «Это будет финальным шагом в завершении антикоррупционной институциональной системы», - добавил он.

«У нас вызывает беспокойство вчерашнее решение Конституционного суда по статье о незаконном обогащении», - заявил он.

При этом Домбровскис отметил, что Еврокомиссия еще даст более подробную оценку этому решению на основе принципа «правовой презумпции», принципа, «на основе которого лицо, имеющее определенные активы, определенное состояние, может доказать их происхождение».

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«Этот принцип является международным и мы должны выяснить, что именно вызвало беспокойство у Конституционного суда и как это будет влиять на эффективность борьбы с коррупцией», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля Конституционный суд принял решение, в котором признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

В решении сказано, что статья 368-2 УК теряет силу со дня принятия судом этого решения.

Как заявил представитель суда, КС исходил из того, что эта статья обязывает лицо доказывать, что его состояние приобретено законным способом, а презумпция невиновности говорит о том, что доказывать вину лица является функцией государства.

27 февраля в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из-за решения КС все производства в отношении коррупционеров будут закрыты.

Сегодня, 28 февраля, президент Петр Порошенко заявил, что подписал и поручил зарегистрировать в Верховной Раде как безотлагательный законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. По его словам, в новом законопроекте статья Уголовного кодекса о незаконном обогащении будет выписана так, что «комар носа не подточит».