Порошенко: Последние нарушения Минских соглашений должны получить надлежащую оценку всего мира

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с комиссаром Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров расширению Йоганнесом Ханом.

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"Все нарушения Минских соглашений, которые мы наблюдаем на протяжении последних дней, должны получить надлежащую оценку наших партнеров – Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, Канады, всего мира", – отметил президент.

Порошенко и Хан также обсудили гуманитарную ситуацию на Донбассе и взаимодействие ЕС и Украины с целью ее стабилизации.

Президент выразил благодарность Европейскому Союзу, который уже предоставил Украине около 95 млн евро на гуманитарные цели для пострадавших в результате боевых действий.

Как сообщал УНИАН, в Минске 12 февраля состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров утвержден комплекс мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ в поддержку этих мероприятий.

Среди прочего, новые договоренности, достигнутые "нормандской четверкой", предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отведение всех тяжелых вооружений с украинской территории. Также предусмотрены обмен и освобождение всех заложников.

Согласно договоренностям, Порошенко объявил режим прекращения в зоне АТО огня с 15 февраля.

Однако российско-террористические войска усилили интенсивность обстрелов и начали наступление, в связи с чем 18 февраля украинские силовики вынуждены были оставить позиции в районе Дебальцево и в самом городе.